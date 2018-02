Hamburg/WolfsburgKartellvorwürfe, Affentests - und bei Audi steht wieder die Staatsanwaltschaft im Haus: Wenn Volkswagen-Chef Matthias Müller den Autokonzern gerade in etwas ruhigerem Fahrwasser wähnt, kündigt sich schon das nächste Desaster an. Der Vorstandschef muss dann wieder Schadensbegrenzung betreiben und kann sich nicht der eigentlichen Aufgabe widmen: Dem Umbau des Wolfsburger Konzerns zu einem modernen Anbieter von Elektroautos und Mobilitätsdiensten. Müller verliere inzwischen die Lust, sagte eine mit den Vorgängen im Top-Management vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. „Seinen Vertrag wird er sicher erfüllen. Aber er ist ziemlich frustriert.“ Ein anderer Insider hat bei Müller ebenfalls „eine gewisse Frustration“ beobachtet.

Vor allem der jüngste Skandal über fragwürdige Abgastests mit Affen habe Volkswagen in Aufruhr versetzt. „Diese Diskussion hat das Fass zum Überlaufen gebracht, es ist emotional ein Riesenthema“, sagt eine dritte Person aus dem Konzern, die nicht namentlich genannt werden wollte. Ein Konzernsprecher räumte ein, dass die Diskussion an Müller nicht spurlos vorbeigehe. „Es ist frustrierend, weil wir es noch nicht geschafft haben, das Unternehmen so weit zu drehen, dass die Leute bereit sind, uns das offen auf den Tisch zu legen.“ Damit wird deutlich, dass der von Müller versprochene Kulturwandel auch zweieinhalb Jahre nach Dieselgate noch nicht richtig greift. „Niemand findet es angenehm, wenn es drei Schritte vorangeht - auf dem Zug waren wir gerade - und man dann fünf Schritte zurückgeworfen wird.“ Amtsmüde sei Müller deshalb nicht.