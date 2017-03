Der Durchbruch bei seinem Krebsmittel Avelumab beflügelt den Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck. "Das ist ein sehr wichtiger Tag für uns", sagte Vorstandschef Stefan Oschmann der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Merck erhielt in den USA die Zulassung für Avelumab zur Behandlung einer seltenen und aggressiven Form von Hautkrebs und kann damit erstmals seit neun Jahren wieder ein neues Medikament auf den Markt bringen. Die Aktien des Konzerns stiegen 2,6 Prozent und waren größter Gewinner im Leitindex Dax. "Das ist der erste Erfolg der Merck-Entwicklung seit einer langer Zeit", sagte der DZ-Bank-Analyst Peter Spengler.

Die US-Zulassungsbehörde FDA genehmigte erstmals überhaupt den Verkauf eines Mittels zur Behandlung des metastasierten Merkelzellkarzinoms. Avelumab, das unter dem Namen Bavencio vermarktet werden soll, ist weltweit das erste zugelassene Medikament in dieser Indikation. Merck erwartet im zweiten Halbjahr auch die Zulassung in der EU dafür. Zwar ist der Markt in dieser Indikation nicht sehr groß - in USA erkranken nach früheren Angaben von Merck pro Jahr 2500 Patienten neu an Merkelzellkarzinom, davon entwickeln bis zu elf Prozent Metastasen. Experten erwarten daher von dieser ersten Zulassung auch kein Riesengeschäft - Spengler etwa rechnet mit Spitzenumsätzen von 40 Millionen Euro für Merck. Weitere Anwendungen mit einem wesentlich größeren Marktpotenzial sollen aber folgen. "Die erfolgreiche Zulassung stimmt uns optimistisch für das weitere Potenzial von Avelumab", schrieb Bernhard Weininger von Independent Research.