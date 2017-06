Grundsätzlich ist das zweite Quartal für Monsanto ein starkes Quartal: In diesen Monaten beginnen die Bauer auf der Nordhalbkugel auszusäen, während sich die Farmer im Süden für die nächste Saison eindecken.

Schon im ersten Quartal hatte es Anzeichen gegeben, dass es wieder einen Aufschwung gibt. Nachdem die Preise für landwirtschaftliche Produkte jahrelang am Boden lagen und die Bauern sich mit Investitionen zurückhielten, nehmen sie nun offensichtlich wieder mehr Geld in die Hand.

„Ich bin sehr zufrieden damit, was unsere Teams dieses Jahr erreicht haben, indem sie bedeutenden Fortschritt gemacht haben, sowohl darin das Geschäft zu liefern als auch darin, an dem Abschluss des Abkommens mit Bayer zu arbeiten“, sagte Hugh Grant, der Vorstandsvorsitzende von Monsanto.

In Leverkusen beobachtet man die Entwicklungen bei Monsanto mit Interesse. Bayer will den Saatguthersteller schließlich bis Ende des Jahres für 66 Milliarden Dollar übernehmen. In Vorbereitung auf die Übernahme hat Monsanto bereits einige kartellrechtliche Bedenken aus dem Weg geräumt. So verkauften die Amerikaner etwa für 83 Millionen Dollar Latitude, ein Pilzvernichtungsmittel für Getreide.