Donald Trump hat nach eigenen Angaben Boeing das Versprechen abgerungen, dass die Kosten für die künftigen Flugzeuge des US-Präsidenten nicht die Marke von vier Milliarden Dollar übersteigen werden. Der Preis solle gewaltig gesenkt werden, sagte Trump am Mittwoch in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida, wo er Weihnachten verbringen will.

Zuletzt hatte der Republikaner den Flugzeug-Hersteller wegen der Kosten kritisiert und mit dem Gedanken gespielt, die Order für die neue Version der Air Force One zu stornieren.