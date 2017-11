HannoverDer Prozess um Milliardenforderungen von Anlegern wegen der geplatzten Übernahme von Volkswagen durch die Porsche Holding SE vor mehreren Jahren kommt nicht voran. Der Kartellsenat des Oberlandesgerichts Celle hob am Mittwoch die in dem Musterverfahren für diese und nächste Woche angesetzten Verhandlungstermine auf. Eine Sprecherin begründete dies mit einer Beschwerde des Musterklägers gegen die Zurückweisung seines Befangenheitsantrags gegen die Richter. Zudem lehne ein anderer Klägeranwalt den Senat erneut wegen Besorgnis der Befangenheit ab.

Die Kläger, darunter mehrere Hedgefonds, halten der Porsche SE vor, den Kapitalmarkt beim Beteiligungsaufbau an Volkswagen vor neun Jahren nicht korrekt informiert zu haben. Die Holding habe ihre wahre Absicht verschleiert und sich an die Wolfsburger herangeschlichen, um den sehr viel größeren Autobauer ganz unter ihre Kontrolle zu bringen. Erst im Oktober 2008 sei klar geworden, was die Stuttgarter wirklich im Schilde führten. Damals legte die von den Familien Porsche und Piech kontrollierte Finanzholding offen, dass sie sich durch Käufe und Optionsgeschäfte bereits rund 74 Prozent an Volkswagen gesichert hatte. Der Kurs der VW-Aktie sprang danach vorübergehend auf über 1000 Euro und machte den Autobauer kurzzeitig zum wertvollsten Unternehmen der Welt.