 Saudi-Arabien wandelt Aramco in Aktiengesellschaft um

Saudi-Arabien treibt den Börsengang seines Ölgiganten Saudi-Aramco voran. Der Konzern wurde zum 1. Januar in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wie es in einem am Freitag im saudischen Staatsanzeiger veröffentlichten Beschluss des Kabinetts heißt. Die neue AG nennt sich demnach nur noch Aramco.

Saudi-Arabien will 2018 rund fünf Prozent des Unternehmens an die Börse bringen. Der Börsengang soll Berichten zufolge ein Volumen von rund 100 Milliarden Dollar (85 Milliarden Euro) haben. Er wäre damit der größte der Welt. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen, etwa an welchen Börsen die Aramco-Anteile verkauft werden.