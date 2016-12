Bild vergrößern Das computeranimierte Foto zeigt einen Talent-3-Zug aus der Fertigung von Bombardier. dpa Bild:

Bombardier hat den ersten Auftrag für sein neues Regionalzug-Modell „Talent 3“ an Land gezogen. Die Bahnen werden in Österreich unterwegs sein. Zumindest die ersten Züge werden in Deutschland hergestellt.