Abendtermin in San Francisco, ein Dinner mit Start-ups steht auf dem Programm. An zwei Tischreihen drängen sich Merck-Vorstände und Gründer. Oschmann hat die Krawatte abgelegt, mit rosa Hemd und Einstecktuch fällt der 59-Jährige in der Menge trotzdem auf. Vielen muss er erst erklären, wer er überhaupt ist. Amerikaner denken bei Merck oft nur an den gleichnamigen US-Konkurrenten, auch wenn die Darmstädter in den USA rund 10.000 Mitarbeiter haben. Der Konzern erwirtschaftet hier ein Viertel des Umsatzes von 13 Milliarden Euro.

Verglichen mit anderen deutschen Konkurrenten, ist das wenig. Bei Fresenius Medical Care (FMC) etwa, dem Weltmarktführer für Dialyse, stammen rund 70 Prozent der Umsätze aus den USA. Zuletzt geriet der Aktienkurs unter Druck, weil unklar ist, ob eine Wohltätigkeitsorganisation amerikanischen Patienten weiterhin Zuschüsse für die Dialyse zahlen darf. Sollten diese wegfallen, müssten einige Nierenkranke Abstriche bei der Versorgung machen, und FMC erhielte entsprechend weniger Geld. Der Konzern kämpft deswegen nun vor Gericht.