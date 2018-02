FrankfurtBayer will in Russland bei der Überprüfung der milliardenschweren Monsanto-Übernahme durch die Wettbewerbshüter vor Gericht mehr Zeit rausschlagen. Gegenwärtig befinde sich Bayer mit der russischen Kartellbehörde in Gesprächen, eine Vereinbarung habe aber noch nicht erzielt werden können, erklärte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Die russische Kartellbehörde hatte im vergangenen November Auflagen für eine Freigabe der Übernahme gemacht und die Frist für die Überprüfung um drei Monate verlängert. Bayer gehe nun dagegen gerichtlich vor, da man über die Auflagen mit der Behörde noch weiter sprechen wolle, ergänzte der Sprecher.

Die russische Kartellbehörde FAS bestätigte die Klage der Leverkusener. „Sie sind in der vergangenen Woche vor Gericht gezogen und haben erklärt, dass sie auch bereit seien, dieses Geschäft nicht auf russischem Gebiet zu machen und sich von hier sogar zurückziehen würden“, wurde der Chef der Behörde, Igor Artemyev, von der russischen Nachrichtenagentur Interfax zitiert. Der Bayer-Sprecher wollte sich nicht dazu äußern.