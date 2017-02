„Wir werden uns bei der Auktion für Offshore-Windparks in Deutschland mit einem Projekt beteiligen“, kündigte der 52-jährige jetzt am Rande der Energiemesse E-World in Essen an. Das Projekt heißt „Kaskasi“: Vor Helgoland sollen Windräder mit einer Gesamtleistung von 280 Megawatt ins Wasser. In der Nachbarschaft betreibt Innogy schon „Nordsee Ost“ mit knapp 300 Megawatt.

In den vergangenen Jahren musste sich Hans Bünting bescheiden geben. Die Krise beim Energiekonzern RWE zwang selbst den Bereich erneuerbare Energien, den Bünting seit 2012 leitet, auf einen strikten Sparkurs. Im Oktober brachte RWE das Geschäft mit der Energiewende erfolgreich an die Börse. Bünting ist mit seiner Sparte Teil des neuen Unternehmens Innogy – und kann endlich wieder angreifen.

Innogy entwickelt das Projekt schon länger, wäre jetzt aber auch zum Bau bereit. Ob das Unternehmen „Kaskasi“ verwirklichen kann, entscheidet sich aber erst in einer Auktion. Um die Kosten für erneuerbare Energien zu deckeln, hat die Bundesregierung ein neues Verfahren beschlossen, mit dem nur die effizientesten Projekte verwirklicht werden sollen. In einem ersten Schritt werden in diesem Jahr von der Bundesnetzagentur Offshore-Windparks mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Gigawatt ausgeschrieben.

Dafür bieten die Unternehmen mit Projekten, die sie derzeit entwickeln. Den Zuschlag bekommen die Bieter mit den günstigsten Preisen. Beteiligen könnten sich Windparks im Volumen von rund 6,7 Gigawatt – so viel ist derzeit in der Entwicklung.

Der Staat hat einen Höchstwert für die Vergütung des Stroms aus den Windanlagen von zwölf Cent pro Kilowattstunde (KWh) vorgegeben. Der Zuschlag dürfte aber bei deutlich niedrigeren Preisen erfolgen. „Die Investitionskosten für Windenergie sind deutlich gesunken“, erläutert Bünting, „das liegt am technologischen Fortschritt.“ In Dänemark und den Niederlanden waren zuletzt bei Auktionen Preise von weniger als sechs Cent je KWh erzielt worden. In der Branche war teilweise schon von einem überhitzten Markt die Rede. Bünting sieht das anders: „Ich kann die Preise, die bei den Auktionen in Dänemark oder den Niederlanden erzielt wurden, schon nachvollziehen. Das ist kein reines Dumping.“

Für die Auktionen in Deutschland rechnet er aber nicht mit ähnlichen Preisen: „In Deutschland dürfte es auch Abschläge geben – die können aber wegen der in Deutschland durch die Windparks zu errichtenden Umspannwerke nicht so hoch ausfallen.“ In Dänemark und den Niederlanden werden die Kosten für die Umspannwerke von den Netzbetreiber getragen. In Deutschland müssen das die Investoren tragen und in den Strompreis einrechnen. Das ist ein dreistelliger Millionenbetrag.

Auch wenn sich Innogy an der Ausschreibung für Offshore-Windparks beteiligt. Eigentlich setzt das Unternehmen in den kommenden Jahren eher auf Projekte an Land. „Unser Schwerpunkt wird in den nächsten Jahren bei Onshore-Wind liegen – vor allem in Deutschland und Großbritannien“, sagte Bünting.