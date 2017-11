Hier die fünf wichtigsten Ursachen für den verhaltenen Ausblick in die Zukunft:

1. Die Krise im Kraftwerksgeschäft

In den vergangenen drei Jahren sind in Deutschland gerade noch zwei große Gasturbinen bestellt worden: eine für ein Kraftwerk in Berlin-Lichterfelde, die andere für ein Kraftwerk in Berlin-Marzahn. Die gesamte Branche sitzt auf gewaltigen Überkapazitäten. Weltweit, schätzt man bei Siemens, können jedes Jahr gut 100 große Turbinen verkauft werden, produzieren kann die Branche allerdings 400. Die Folge: Siemens wird in der Division Power & Gas mehrere Tausend Arbeitsplätze abbauen, ganze Werke sollen geschlossen werden. Der Umbau dürfte zu Aufwendungen, etwa für Ausgleichszahlungen und Abfindungen, im dreistelligen Millionenbereich führen. Im angelaufenen Geschäftsjahr erzielten die Münchner mit ihrer Division Power & Gas noch eine Marge von zehn Prozent. Solche Größenordnungen dürften erstmal der Vergangenheit angehören.