Der am Freitag von der niederländischen Polizei festgenommene 65-jährige Siemens-Mitarbeiter soll Informationen über technische Details aus der Energie-Sparte von Siemens an einen Konkurrenten in China verkauft haben. Das berichtet die WirtschaftsWoche unter Berufung auf Unternehmenskreise. Der Angestellte arbeitete in der holländischen Niederlassung in Hengelo.

Nach Informationen der niederländischen Staatsanwaltschaft kam der Hinweis auf den mutmaßlichen Spion aus dem Siemens-internen Whistleblower-System. Über dieses System, intern „tell us“ genannt, können Siemens-Mitarbeiter weltweit anonyme Hinweise über Korruption oder anderes illegales Verhalten im Konzern melden.