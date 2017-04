BangaloreDer Elektroautobauer Tesla hat für September die Vorstellung eines Sattelzuges angekündigt. Unternehmenschef Elon Musk gab den Plan am Donnerstag über Twitter bekannt. Zudem werde in eineinhalb bis zwei Jahren ein Pickup präsentiert. Die Tesla-Aktie legte nach der Ankündigung drei Prozent zu. Musk hatte im Juli 2016 bei der Vorlage eines „Masterplans“ erklärt, ein „Tesla Semi“ - vom Englischen „semi truck“ für „Sattelzug“ - würde mehr Sicherheit bei geringeren Transportkosten bieten. Zudem kündigte er damals auch einen Bus für den öffentlichen Nahverkehr und einen Kompakt-SUV an. Bislang setzt Tesla auf die Sportlimousine Model S und das größere Model X. In diesem Jahr soll der Mittelklasse-Wagen Model 3 auf den Markt kommen.