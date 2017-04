In der schwächelnden Stahlsparte von Thyssenkrupp droht nach Angaben der IG Metall ein Abbau Tausender Arbeitsplätze. Es gehe bei der geplanten Restrukturierung nicht nur um 300 bis 400 Jobs in Bochum und Duisburg-Hüttenheim, sagte der Bevollmächtigte der IG Metall Duisburg-Dinslaken, Dieter Lieske, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Es geht letztendlich um 4050 Arbeitsplätze. So muss man die ganze Geschichte rechnen." Aus den Unterlagen des Managements gehe hervor, dass etwa 15 Prozent der rund 27.000 Jobs von Thyssenkrupp Steel Europe gestrichen werden sollen. Ein Konzernsprecher bekräftigte, es sei derzeit noch offen, wie viele Arbeitsplätze betroffen sein werden.

Thyssenkrupp hat angekündigt, in den nächsten drei Jahren 500 Millionen Euro einzusparen. Dies soll durch Kostensenkungen beim Personal, der Instandhaltung und Reparatur, der Logistik, dem Vertrieb und in der Verwaltung erreicht werden. Ziel sei, dass die Stahlsparte dauerhaft ihre Kapitalkosten erwirtschafte.