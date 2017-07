Der vor der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair stehende Linde-Konzern hat im ersten Halbjahr von besser laufenden Geschäften in Europa und Asien profitiert. Zudem entwickelte sich die Sparte Anlagenbau etwas besser. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten um 4,7 Prozent auf 8,65 Milliarden Euro, wie das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 589 Millionen Euro. Das waren fast sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Hier belasteten Kosten für die Fusion und den Umbau. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.