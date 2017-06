Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat bei der EU-Wettbewerbsbehörde den Antrag auf Genehmigung der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto eingereicht. Damit sei ein weiterer wichtiger Schritt bei dieser Transaktion erreicht worden, teilte Bayer am Freitag mit. Das Unternehmen werde eng mit den Behörden zusammenarbeiten. Ziel sei, die Übernahme bis Ende 2017 abschließen zu können.

Derzeit laufen in zahlreichen anderen Ländern, unter anderem in den USA, Prüfungen des 66 Milliarden US-Dollar teuren Übernahmedeals durch die Kartellbehörden. Bayer-Chef Werner Baumann hatte vor einigen Monaten angekündigt, den Zulassungsantrag in Brüssel im Laufe des zweiten Quartals 2017 einzureichen.