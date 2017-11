 Thyssenkrupp profitiert vom Stahlgeschäft

Ausgerechnet das ungeliebte europäische Stahlgeschäft hat Thyssenkrupp im vergangenen Geschäftsjahr maßgeblich zu einem höheren operativen Gewinn verholfen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei 2016/17 (per Ende September) um ein knappes Drittel auf 1,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt mit 1,73 Milliarden Euro gerechnet. Wegen hoher Abschreibungen beim Verkauf des Stahlwerks in Brasilien fuhr Thyssenkrupp aber unter dem Strich einen Verlust von 649 Millionen Euro ein. Die Aktionäre sollen dennoch eine unveränderte Dividende von 15 Cent je Papier erhalten.

Thyssenkrupp werde seine Industriegütergeschäfte weiter vorantreiben, kündigte Vorstandschef Heinrich Hiesinger an. "So werden wir in Zukunft stabilere Ergebnisse erwirtschaften und weiter profitabel wachsen." Das konjunkturanfällige Stahlgeschäft will der Manager in ein Joint Venture mit Tata Steel einbringen, wogegen die Stahlkocher seit Monaten Sturm laufen. Die IG Metall fordert klare Garantien für die Beschäftigten und die Standorte. Sie erwartet im Laufe des Tages Tausende Stahlarbeiter auf einer Kundgebung im rheinland-pfälzischen Andernach, wo der Konzern ein Weißblechwerk betreibt, um dessen Zukunft sich der Betriebsrat sorgt.