Wie schon 2016 wird Salesforce exklusiver Eventpartner der IT-Messe. Dazu buchen die Amerikaner eine komplette Halle, in der sie gemeinsam mit Partnern Anwendungen rund ums Cloud Computing und das Internet der Dinge präsentieren. Zudem ist Salesforce Sponsor der Welcome Night am ersten Messetag, auf der Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie der japanische Ministerin Shinzō Abe als Vertreter des diesjährigen Cebit-Partnerlandes auftreten. Salesforce-Europachef Joachum Schreiner bestätigte das Engagement gegenüber der „WirtschaftsWoche“. Laut Branchenschätzung dürfte Salesforce einen siebenstelliger Betrag in den Auftritt investieren. Für die Deutsche Messe AG kommt die Vertragsverlängerung zur rechten Zeit: Die Hannoveraner kämpfen gegen rückläufige Besucher- und Ausstellerzahlen. Der amerikanische Software-Riese Microsoft verzichtet 2017 erstmals komplett auf einen eigenen Messestand.