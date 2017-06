Was wäre wohl los gewesen, wenn sie sich durchgesetzt hätten? ZDF-Intendant Belluth wäre garantiert mal wieder angegangen worden, Geld zu verpulvern und Inhalte zu kaufen, die genauso gut bei den Privaten laufen könnten. Bei RTL und Co. also, die schon gute Gründe haben dürften, sich nicht am Millionenpoker beteiligt zu haben.

Klar ist aber auch: Das Gejammer und Geschimpfe läuft schlicht ins Abseits. Nur mal kurz als Gedächtnisstütze: Erinnert sich noch jemand daran, was los war, als das ZDF vor ein paar Jahren die Rechte kaufte? Die Mainzer wurden abgewatscht für die Frechheit, das Geld der Gebührenzahler den millionenschweren Kickern in den Rachen zu stopfen. Auch jetzt wieder hat das ZDF mitgeboten, kam aber trotz eines sogar angehobenen Angebotes nicht zum Zuge.

Und die UEFA? Die zieht nun auch in Deutschland durch, was in anderen Märkten längst Alltag ist. Damit dokumentiert sie zugleich, was eh klar ist: die Königsklasse ist ein Produkt und wer es sich leisten will, muss dafür zahlen.

Welche Folgen das für die Akzeptanz durch die Fans hat, steht auf einem ganz anderen Blatt. Tatsächlich lassen es sich knapp fünf Millionen Kunden jetzt schon mehr als 30 Euro im Monat kosten, Fußball bei Sky zu schauen; mit Dazn haben sie künftig auch eine preisgünstigere Alternative. Die UEFA und die Klubs werden knallhart gerechnet haben – wie groß der Schwund am Ende sein wird und ob er nicht durch höhere Rechteerlöse wettgemacht werden kann, muss sich zeigen.

Ähnliches gilt für Sponsoren und Ausrüster wie Adidas, Puma und Nike – natürlich wollen sie sich ihre Schuhe und Trikots vor so vielen Zuschauern wie möglich auf dem Rasen sehen. Aber auch hier gilt: Vereine und UEFA machen eine Gesamtrechnung auf. Lohnt es sich unter dem Strich, machen sie es.