 Dell prüft Börsenrückkehr oder Fusion

Der Computerhersteller Dell erwägt gut vier Jahre nach dem Rückzug von der Börse ein Comeback am Aktienmarkt. Dies sei eine der Optionen, die der Verwaltungsrat derzeit prüfe, bestätigte das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. In der vergangenen Woche hatten bereits verschiedene US-Medien über entsprechende Pläne berichtet. Eine Rückkehr an die Börse sei jedoch nur eine der Möglichkeiten, die erwogen würden, hieß es von Dell. Denkbar sei auch eine Fusion mit der börsennotierten Software-Tochter VMware.