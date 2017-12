New YorkDer Unterhaltungskonzern Walt Disney übernimmt einen Großteil der Geschäfte von Rupert Murdochs 21st Century Fox für 52,4 Milliarden Dollar in Aktien. Zusammen mit der Übernahme von 13,7 Milliarden Dollar Schulden liege das Gesamtvolumen des Deals bei etwa 66,1 Milliarden Dollar, teilte Disney am Donnerstag mit. Zu den Bereichen, die Disney übernimmt, gehören das Filmgeschäft und das Kabelfernsehnetz. Größter Aktionär von 21st Century Fox ist der Medienmogul Rupert Murdoch.

Für den 86-jährigen Rupert Murdoch findet mit dem Großverkauf die 50 Jahre andauernde Expansion seines Unternehmens von einer einzelnen australischen Zeitung zu einem weltweit tätigen Unternehmen ein jähes Ende. Der Disney-Konzern, der bereits den „Stars Wars“-Produzenten Lucasfilm geschluckt hat, kann nach der Übernahme unter anderem das Hollywoodstudio Twentieth Century Fox, ein umfangreiches Kabelnetz sowie die internationalen Fox-Aktivitäten – unter anderem das rasant wachsende Indien-Geschäft – sein Eigen nennen.