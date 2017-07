StockholmBeim schwächelnden Telekomausrüster Ericsson laufen die Geschäfte angesichts scharfer Konkurrenz und schwächerer Nachfrage in Schwellenländern noch schlechter als gedacht. Der schwedische Rivale von Nokia und Huawei rutschte im Frühjahr tiefer als erwartet in die Verlustzone und enttäuschte auch beim Umsatz. Zudem kassierte Ericsson seine Prognose für die Entwicklung des Gesamtmarkts und erwartet nun einen noch stärkeren Rückgang als bislang schon. Konzernchef Borje Ekholm, erst seit Januar im Amt, kündigte angesichts der Entwicklung eine Verschärfung des bereits laufenden Kostensenkungsprogramms an. Die Aktien brachen an der Börse um zehn Prozent ein. „Ericsson hat nicht geliefert, sie haben Marktanteile verloren und in der Branche läuft es mau“, sagte Fondsmanagerin Inge Heydorn von Sentat Asset Management.

Im operativen Geschäft wiesen die Schweden im zweiten Quartal einen Verlust von 1,2 Milliarden Kronen (rund 125 Millionen Euro) aus. Das war fünfmal so viel wie von Experten erwartet. Vor Jahresfrist hatten noch 2,8 Milliarden Kronen Gewinn in den Büchern gestanden. Der Umsatz sackte um acht Prozent ab und lag mit 49,9 Milliarden Kronen um 600 Millionen Kronen unter den Prognosen.