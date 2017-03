Los Angeles hat sich zur drittgrößten Start-up-Hochburg der USA gemausert. Auch der Mutterkonzern der Foto-App Snapchat hat seinen Sitz in Venice Beach. Kurz vor dem Börsengang erfährt die Metropole LA einen Boom.

San FranciscoEvan Spiegel studierte an der Elite-Universität Stanford in Palo Alto im Herzen des Silicon Valley. Doch seine Firma Snap, die die beliebte App Snapchat herausgibt, hat der 26 Jahre alte Gründer nach Venice Beach verlegt. Der Stadtteil gehört zur Hollywood-Enklave Los Angeles und liegt etwa sechs Autostunden die kalifornische Küste entlang vom Silicon Valley entfernt. Nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt, der für Surfer, Leichtathleten und menschliche Körper mit sehr viel Silikon bekannt ist, befinden sich Snaps Büros. Am Donnerstag will das Tech-Unternehmen in den Handel an der Wall Street einsteigen. Snaps nahender Börsengang richtet die Aufmerksamkeit auf die Gegend, die wegen der Ansiedelung erfolgreicher Tech-Firmen den Spitznamen „Silicon Beach“ trägt. Nahezu alle großen Konzerne aus dem Valley betreiben rund um Los Angeles Dependancen – darunter Google, Facebook oder Netflix.

Dabei bringt die Region auch eigene Erfolgsgeschichten hervor. Beispiele sind die Dating-App Tinder, und das Start-up Oculus VR, das mittlerweile zum Facebook-Imperium gehört, und die E-Commerce-Plattform Dollar Shave Club. Auch Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX hat ihren Sitz am „Silicon Beach“. Der Großraum Los Angeles hat sich mittlerweile zum drittgrößten Start-up-Ökosystem der USA entwickelt – gleich hinter dem Silicon Valley und New York. 2016 flossen nach Berechnungen von CB Insights insgesamt drei Milliarden Dollar Risikokapital in dortige Start-ups. Zum einen ziehen die erfolgreichen Firmen Programmierer-Talente an. Zum anderen hat der Großraum Los Angeles noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Im Vergleich zu anderen Ballungszentren fallen die Mieten verhältnismäßig günstig aus. Das Job-Vergleichsportal Payscale hat ermittelt, dass die Mietpreise in L.A. 31 Prozent niedriger sind als in San Francisco. „In Los Angeles können Gründer 50 Prozent günstiger eine Firma gründen als im Valley“, sagt Tech-Investor Troy Carter. Hinzu kämen das wärmere Klima, die Strandlage und die Nähe zum reichhaltigen Kunst- und Kulturangebot von Hollywood. „Die Lebensqualität von Los Angeles ist schwer zu schlagen.“