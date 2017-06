Stimmen die Behörden dieses Mal dem Deal zu?

Die Telekom geht offenbar davon aus. Höttges sieht T-Mobile US inzwischen eindeutig in einer "Position der Stärke". Vor Kurzem sagt der Telekom-Chef noch: "Wir haben in den USA 45.000 Menschen in Lohn und Brot gebracht. Das ist sicher keine schlechte Botschaft im Sinne von 'America first'." Sprich: Das Telekom-Management glaubt, dass sich unter der Regierung Trump die Einstellung dazu geändert haben könnte.