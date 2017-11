Los AngelesNach einem enttäuschenden Quartal im Fernsehgeschäft setzt der Unterhaltungskonzern Walt Disney voll auf eigene Streamingangebote und eine Fortsetzung der „Star Wars“-Saga. Unternehmenschef Bob Iger kündigte am Donnerstag eine weitere „Star Wars“-Trilogie an, die unter Leitung des Regisseurs Rian Johnson entstehen soll. Disney-Papiere zogen daraufhin im nachbörslichen Handel um mehr als ein Prozent an.

Disney kämpft mit Rivalen wie Netflix oder Amazon.com, die mit Streamingdiensten dem klassischen Kabelfernsehgeschäft Konkurrenz machen. In der Konzernsparte, zu der der Sportsender ESPN und der Kinderkanal Disney Channel gehören, ging der Umsatz leicht zurück.