„Akquisitionserfolg“, so heißt das in Wendts Welt, wenn man mal wieder auf dem juristischen Weg gewonnen hat. Das müsse man „auch sportiv sehen“, sagt er, nachdem er die Anekdote genüsslich geschildert hat. „Natürlich muss man auch mal klagen, wenn man die Vergaberegeln auf seiner Seite hat.“ Wendts Stimme wird lauter: „Ich muss doch dafür kämpfen, dass unser Unternehmen Aufträge bekommt.“

So geht das oft bei Johann Bunte, Deutschlands wohl umstrittenstem Bauunternehmen. Der Mittelständler aus Papenburg im Emsland gilt als verlässlich in puncto Bauqualität, aber auch als hartnäckig bis angriffslustig, wenn es der Durchsetzung der eigenen Interessen dient. Und das bekommt nun auch sein bisher wohl größter Gegner, der eigentlich auch sein Partner ist, zu spüren: die Bundesrepublik Deutschland.

Denn Wendt hat Johann Bunte in seinen 20 Jahren als Geschäftsführer nicht nur von einem regionalen Tief- und Wasserbauer mit zweistelligem Millionenumsatz zu einem der bundesweit erfolgreichsten Bauunternehmen mit Aufträgen im Wert von einer halben Milliarde Euro pro Jahr gemacht. Wendt will den Mittelständler auch zum Vorreiter in einem Geschäft machen, das in Deutschland schwierig und wenn überhaupt Großkonzernen überlassen ist: Er will bei öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) nicht nur bauen, sondern auch mitfinanzieren. Erste Großprojekte sind gesetzt.

Doch da hakt es. ÖPP ist ein junges Thema in Deutschland, doch Megadeals im Fernstraßenbau sind politisch umstritten und sie geraten durch Klagen gegen den Staat unter Druck. Auch Johann Bunte mischt da mit. Und so sagt der Aufstieg des Emsländer Mittelständlers viel über den Zustand der Baubranche und ihr Verhältnis zur öffentlichen Hand aus. Der eine kann nicht ohne den anderen. Und ausgerechnet Auftraggeber Staat droht in die Defensive zu geraten.

Zum Beispiel auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen, an dem Johann Bunte beteiligt ist. Der Betrieb läuft nicht so wie gedacht. Über die Modalitäten bei einem der ersten ÖPP-Autobahnprojekte muss nun ein Richter entscheiden, weil Bunte und sein Projektpartner den Bund auf „Vertragsanpassung“ und „Mehrvergütung“ verklagen.