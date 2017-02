WirtschaftsWoche: Herr Abelshauser, viele Länder beneiden die Deutschen um ihren Mittelstand und die vielen Weltmarktführer. Wie hat diese Erfolgsgeschichte begonnen?

Werner Abelshauser: Die Wurzeln liegen im 12. Jahrhundert, in der Hochzeit des deutschen Zunftwesens und des Fernhandels. Vor rund tausend Jahren übernahmen die erfolgreichen Handwerker und Händler die wirtschaftliche Macht in Deutschland, indem sie die Herrschaft des Adels und der Bischöfe in den Städten brachen, um stattdessen korporative Demokratie zu praktizieren.

Wie muss man sich die vorstellen?

Die Macht fiel an Korporationen wie die Zünfte, also bürgerliche Gruppierungen zwischen Staat und Individuum. Innerhalb und zwischen den Zünften herrschte eine freiheitliche, demokratische Grundhaltung, die sich zwar von der heutigen in vielem unterscheidet, aber über enge Zusammenarbeit der Mitglieder zu wirtschaftlichem Erfolg führte. Das war europaweit ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Handwerker und Händler. In England zum Beispiel stand das Gewerbe immer unter staatlicher Aufsicht und war nie so unabhängig wie die deutschen Zünfte.