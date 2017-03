Mirko Trab ist niemand, der leicht aufgibt. Wenn ihn etwas ärgert, dann fängt er an zu telefonieren. Er hängt stundenlang in den Warteschlangen von Kundenhotlines. Er lässt sich die Telefonnummern von Geschäftsführern und Vorständen geben. Immer wieder greift er zum Hörer, er beschwert sich bei seinem Internetanbieter, dem Drogeriemarkt um die Ecke, er ruft so lange an, bis ihm jemand zuhört. Nur in einem Fall hatte Mirko Trab im vergangenen Jahr gar keinen Erfolg: Bei seiner eigenen Krankenkasse. „Die arbeiten mit allen Taschenspieler-Tricks. Da muss endlich jemand durchgreifen“, beklagt sich Mirko Trab.

Dieser Name ist ein Alias, der 46-Jährige will seinen wahren Namen nicht in den Medien lesen. Er überreicht der WirtschaftsWoche Kopien seiner Unterlagen und bittet dabei, diese später zu vernichten. Krankengeschichte ist schließlich Privatsache.