„Selbstbestimmt“ ist der zentrale Begriff in der aktuellen Arbeitszeitdiskussion der IG Metall. Selbstgewählte freie Tage, verlässliche Schichten und Teilzeit-Optionen über längere Zeiträume hinweg - die Liste möglicher Forderungen an die Arbeitgeber ist lang. „Die Beschäftigten wollen Arbeitszeiten, die zu ihrem Leben passen“, sagt Gewerkschaftschef Jörg Hofmann, der mit der Arbeitszeit das Hauptthema seiner Amtszeit gefunden hat. Unterfüttert von den Ergebnissen einer Beschäftigtenbefragung mit 680.000 Teilnehmern will Deutschlands mächtigste Gewerkschaft am heutigen Dienstag, den 27. Juni, in Mannheim darüber beraten, wie man die Forderungen mit konkreter Tarifpolitik umsetzen kann.

Mit entschlossenem Widerstand der Arbeitgeber ist zu rechnen, denn im von der Globalisierung getriebenen Daueraufschwung ist die Arbeit vor allem für hoch qualifizierte Fachkräfte nicht knapper geworden. Die regionalen Arbeitsmärkte seien leer gefegt, klagen beispielsweise die Industrie- und Handelskammern Hessens.