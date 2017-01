Die Einrichtungskette Butlers mit ihren rund 1000 Mitarbeitern ist insolvent. Am Montag stellte die Geschäftsführung um Firmengründer Wilhelm Josten den Insolvenzantrag. Jörg Bornheimer von der Wirtschaftskanzlei Görg wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das bestätigte ein Sprecher der WirtschaftsWoche. Ziel sei die Sanierung des Unternehmens. "Wir wollen die Chance nutzen, mit den Instrumenten der Insolvenzordnung das Handelsgeschäft so reibungslos wie möglich fortzuführen und uns markt- und wettbewerbsfähig neu zu positionieren", sagte Bornheimer.

Auch das Markenimage leidet. „Es gibt zwei Fälle: Entweder steckt das Unternehmen in einer Krise, die unabhängig von der Marke ist oder die Marke hat die Krise ausgelöst“, sagt Jörg Bürkle. Er ist Dozent an der FH Kufstein und unterstützt als Interim Manager internationale Unternehmen bei Restrukturierungen. So hat er beispielsweise BlackBerry in der Umstrukturierungsphase begleitet.

Butlers beschäftigt nach eigenen Angaben zurzeit rund 1000 Mitarbeiter. Allein in Deutschland betreibt die Kette 94 Filialen. Weitere Geschäfte gibt es in Österreich, Großbritannien und der Schweiz. Insgesamt betreibt die Kette rund 160 Geschäfte im In- und Ausland.

Die Kosten für die Neuausrichtung von Gerry Weber hinterlassen bei dem Modekonzern zwar tiefe Spuren in der Bilanz. Doch die Kunden bleiben der Marke treu. Entsprechend muss Hugo Boss sein Markenimage anders aufbauen, als Gerry Weber. Und das kann dauern, wie das Beispiel Junghans zeige. "Junghans hat den Glanz seiner Marke sinken lassen, in dem sie sich in den Neunzigerjahren zu stark auf Funkuhren konzentriert und die Renaissance der mechanischen Uhren, für die sie in den Fünfzigerjahren bekannt waren, verschlafen haben.“ Tatsächlich hat die Marke Junghans in den Sechziger- und Siebzigerjahren durch die Funktechnologie erst mal an Kunden gewonnen.