Beim Gas- und Wasserinstallateurmeisterbetrieb Horst Schmitz in Düsseldorf hat die Digitalisierung schon Einzug gehalten. Holger Köster, einer der vier Geschäftsführer, sitzt an einem trüben Januartag in Arbeitskleidung an seinem Schreibtisch und schaut sich auf zwei großen Bildschirmen Aufträge und Rechnungen an. Die Firma hat sich bereits vor zwölf Jahren nach reiflicher Überlegung eine passende Software speziell für Handwerksbetriebe angeschafft, mit der Angebotsunterbreitung und Kundendienst verwaltet werden können. "Unser Ziel ist das papierfreie Büro", sagt Köster. Hinter ihm auf der Fensterbank liegen trotzdem ein paar Bögen Papier, von Hand ausgefüllte Formulare. "Viele Kunden wollen noch etwas in der Hand halten", erklärt der Installateur und Heizungsbauermeister.

Solange digitalisierte Abläufe die Kunden nicht abschrecken oder überfordern, ist es der Firma im Stadtteil Pempelfort aber ernst mit der Digitalisierung. "Es ist viel einfacher geworden", sagt Köster und weist auf ein Formular auf seinem Bildschirm, das ein Kunde bei seinem Kollegen auf dessen Laptopdisplay mit einem speziellen Stift unterschrieben hat. Danach lief das Formular elektronisch über die Software im Büro ein und kann nun bearbeitet werden. Falls der Kunde die Rechnung per E-Mail akzeptiert, muss der Vorgang im Idealfall nur noch einmal für die Buchhaltung ausgedruckt werden - die ist immer noch analog.