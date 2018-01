Eine vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Studie der Initiative D21 zeigte vor wenigen Tagen, dass sich eine Mehrheit der Deutschen von der Digitalisierung überfordert fühlt und sich bereits innerlich ausgeklinkt hat. Zwar nutzen natürlich die meisten Menschen inzwischen Smartphones und andere smarte Geräte – rund die Hälfte der Deutschen bewegt sich bei ihrer beruflichen und privaten Internetnutzung aber in engen Grenzen. Lebenslanges Lernen ist zwar ein uraltes Schlagwort, am eigenen Arbeitsplatz fehlt die Bereitschaft häufig.

Deutschland gilt als Entwicklungsland, was die Digitalisierung der Arbeitswelt angeht. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Für Unternehmen hat sich ein Berg aufgetürmt: Nicht nur muss bei Ausstattung und Abläufen vieles nachgeholt werden. Auch die Mitarbeiter müssen geschult, vorbereitet und in vielen Fällen auch beruhigt werden.

Damit steht Managementabteilungen in Unternehmen eine riesige Aufgabe und doppelte Herausforderung bevor. Sie müssen einerseits die eigenen Versäumnisse schnell aufholen und andererseits die Belegschaft dabei mitnehmen. Die ist nämlich nicht grundsätzlich fortschrittsfeindlich, sondern weiß häufig einfach nicht, wohin das Unternehmen steuert. Kein Wunder, wissen es die Chefs doch mitunter selbst nicht. Doch weggucken hilft nicht: „Egal, welchen Wirtschaftszweig man ansieht, mittelfristig werden alle mit großen Veränderungen konfrontiert sein“, sagt Klaus Schwarz, Direktor für Digitalisierung beim Nürnberger Schulungsanbieter New Elements.

SAP-Chef : "Menschen müssen in neuer Arbeitswelt mitkommen"

„Digitalisierung ist ein sehr weiter Begriff“, sagt Schwarz. Gerade kleinere mittelständische Unternehmen könnten noch immer nicht viel damit anfangen. Gemeint sein kann tatsächlich vieles, immer ist es jedoch mehr als nur die Ausstattung mit neuen Geräten. Im produzierenden Gewerbe geht es um zunehmend automatisierte Prozesse und neu gestaltete Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Andere Branchen wie das Bankenwesen haben bereits stark auf digitale Prozesse umgestellt, bis hin zu durch künstliche Intelligenz ausgelesenem Mailverkehr, und werden darin fortschreiten.

Digitalisierung macht Mitarbeitern Angst

Grundsätzlich bedeute Digitalisierung schlicht eine neue Form der Automatisierung, sagt Schwarz. „Das betrifft alle Berufe und geht so weit, dass man bereits von der digitalen Pizza spricht, die aus einer Art 3D-Drucker für Lebensmittel kommt.“ Merke: Auch der eine oder andere Pizzabäcker muss vielleicht früher oder später umdenken. Wobei, und auch das ist Digitalisierung: Nicht in jedem Bereich ist sie sinnvoll und genau das muss in den Strategien der Unternehmen auch festgehalten werden. Die handgeknetete und -belegte Pizza dürfte der Menschheit als Kulturgut und Spezialität erhalten bleiben.