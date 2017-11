"Dass unser VR-Projekt „Geheimprojekt Ursula“ heißt, ist ein Scherz. Andere Konzerne tüfteln doch ständig an irgendwelchen Geheimprojekten. Das wollten wir auch. Also haben wir Begriffe wie Virtual Reality, Otto und Splunk in einen Akronymgenerator geworfen und geguckt, was dabei rauskommt", erzählt André Pietsch und grinst. "Wir hatten die Wahl zwischen "Ursula" und "Stallion". Der Hengst verlor.

Pietsch ist Product Manager bei der Otto Group und "Ursulas" Vater. Für Kunden hat der Handelskonzern bereits Ende 2016 eine virtuelle Wohnmesse, in der Kunden per Computer oder mit einem VR-Cardboard (ein Virtual-Reality-Selbstbau-Kit fürs Smartphone) durch virtuelle Küchen und Wohnzimmer gehen konnten.

"Wir haben uns jedenfalls gefragt, ob wir Virtual Reality nicht auch für B2B anbieten können", erklärt er die Idee hinter "Ursula". Zusammen mit Kollegen und Partnern wie Dell, Gemini Data oder LC Systems, mit Universitäten und Forschungseinrichtungen, tüftelte er an einer Plattform, die die Otto Group mit all ihren Systemen darstellt.

Zu sehen sind dort Luftballons, an denen verschiedene Päckchen hängen: Buchhaltung, Adressverzeichnisse, Softwarelizenzen, Richtlinien – das gesamte Intranet mit all seinen Ordnern zum Anfassen und Auspacken. In Schriftform sei das System der Konzerngruppe hoch komplex, weil so viele verschiedene Unternehmen in verschiedenen Ländern dazu gehören. Wer da nochmal nachsehen möchte, wie ein bestimmter Prozess aussehen muss, verliere leicht den Überblick. "Geheimprojekt Ursula" soll helfen, sich in den Strukturen des Unternehmens besser zurecht und Gesuchtes schneller zu finden.

"Mit VR machen wir unsere Systeme nicht nur sicht- sondern erlebbar. Man kann durch sie hindurchlaufen und durch Prozesse fliegen und dabei 2000 verschiedene virtuelle Objekte sehen", erläutert Pietsch.

Ursula und die Duz-Kultur sind gleich alt

Dass "Ursula" und die Duz-Kultur bei dem Handelskonzern etwa gleich alt sind, ist kein Zufall. ""Ursula" ist auch ein Ergebnis des Kulturwandels bei Otto", bestätigt Pietsch. "Es ist ja nicht nur, dass wir uns jetzt inklusive Chefs und Vorstände alle duzen. Es geht auch um Öffnung unserer Plattform für Partner und um Transparenz und Ausprobieren."