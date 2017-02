Die Unternehmen schütten meist nur einen Teil ihres Jahresgewinns als Dividende aus. Anders als die Gewinne können Unternehmen also ihre Dividende nach eigenem Ermessen wählen. Neben der Dividendenrendite ist daher eine weitere wichtige Kennzahl das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Hier teilt man den aktuellen Aktienkurs durch den Jahresgewinn des Unternehmens geteilt durch die Anzahl der Aktien. Die Zahl sagt in etwa aus, wie viele Jahre es dauert, bis das in die Aktie investierte Geld verdient ist. Ein niedrigeres KGV ist also günstiger als ein hohes.

Eine kleine Unschärfe wurde für das bessere Verständnis oben unterschlagen: Nur unter der Voraussetzung, dass der bei der Berechnung im Nenner eingesetzte Jahresgewinn jedes Jahr in gleicher Höhe anfällt und komplett ausgeschüttet wird, entspricht das KGV exakt dem Kehrwert der Dividendenrendite. Da aber fast nie der gesamte Gewinn eines Jahres ausgeschüttet wird und Unternehmen mitunter lange Durststrecken mit Verlusten durchmachen, ist das KGV wie fast jede Kennzahl als Näherungswert zu verstehen. Zudem ändern sich die Kurse ständig, was sich auch auf das KGV auswirkt. Trotzdem hat die Kennzahl ihre Aussagekraft, zum Beispiel dann, wenn zwei Aktien zum gleichen Zeitpunkt miteinander verglichen werden.

In dem vorhin schon genannten Beispiel der Siemens AG sah das so aus: Das Unternehmen erzielte laut Konzernabschluss im Geschäftsjahr 2016 nach Berücksichtigung der Steuern einen Gewinn von 5,5 Milliarden Euro. Davon wurden nach Beschluss der Hauptversammlung 2,9 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Der Rest wanderte in die Gewinnrücklagen, blieb also im Unternehmen.