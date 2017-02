Der Rentenmarkt verdankt seinen Namen der Tatsache, dass auf ihm Wertpapiere gehandelt werden, die mit festgelegten Zinszahlungen ausgestattet sind. Anders als Aktien verbriefen Rentenpapiere keine Anteile an Unternehmen, sondern stellen eine Forderung gegen einen Gläubiger dar. Beispiel sind Anleihen, die Staaten oder Unternehmen herausgeben, um Investitionen und laufende Ausgaben zu finanzieren. Bei der Emission einer Staatsanleihe etwa erhält die Regierung Geld von Investoren oder von Anlegern, die in das Wertpapier investieren.

In den bisherigen Folgen unseres Anlegeralphabets haben wir uns hauptsächlich mit Aktien beschäftigt, wenn von Wertpapieren die Rede war. Doch an den Börsen werden nicht nur Aktien gehandelt. Investoren und Anleger können auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Dieser Bereich des Kapitalmarkts heißt Rentenmarkt. Renten sind umgangssprachlich feste und regelmäßige Zahlungen, etwa die Versorgungsbezüge von Ruheständlern.

Anleihen stellen jedoch keinen Anteil am Vermögen einer Aktiengesellschaft dar, Besitzer von Anleihen sind also keine Eigentümer. Bei einer Insolvenz haben Anleihegläubiger den Vorteil, bei der Verteilung des restlichen Vermögens vor den Aktionären an der Reihe zu sein. Aus Sicht eines Unternehmens gehören Anleihen zum Fremdkapital, welches nur für begrenzte Zeit zur Verfügung steht und innerhalb einer Frist zurückgezahlt werden muss. Eigenkapital etwa in Form von Aktien wird dagegen nie zurückgezahlt, es sei denn, das Unternehmen muss dichtmachten und wird liquidiert.