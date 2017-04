Die zusätzlichen Daten ermöglichen erstmals verlässliche Aussagen über die Spritpreistrends in Deutschland: So hat der aktuelle Jahresbericht keine Hinweise auf Preisabsprachen unter den Tankstellenketten gefunden.

Aufgrund der Preisunterschiede im Tagesverlauf und zwischen den Tankstellen sei dennoch ein enormes Einsparpotential gegeben. Das Kartellamt ruft daher explizit zur Nutzung von Tank-Apps auf: Von der Informationstätigkeit der Markttransparenzstelle könne nur dann ein Wettbewerbsdruck ausgehen, „wenn möglichst viele Verbraucherinnen und Verbraucher diese Apps nutzen. Sie haben den Erfolg der (Markttransparenzstelle) also ein großes Stück selbst in der Hand.“

Wem das zu umständlich ist, der kann sich zumindest an einige Grundregeln halten. So empfiehlt der ADAC Autofahrern, vor dem Start in die Osterferien möglichst in den späten Nachmittagsstunden oder am Abend zu tanken. „Dann sind Benzin und Diesel erfahrungsgemäß am günstigsten.“