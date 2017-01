Die US-Börsen sind mit Gewinnen in das neue Jahr gestartet. Für gute Stimmung sorgten am Dienstag ermutigende Zahlen von der chinesischen Industrie. Zudem nahm die US-Industrie im Dezember deutlich Tempo auf und wuchs so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanager-Index stieg überraschend kräftig auf 54,7 Punkte von 53,2 im Vormonat. Das Barometer signalisiert mit mehr als 50 Punkten Wachstum. "Der vierte Anstieg in Folge ist erfreulich", sagte Ökonom Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba. Dies bestätige das "Szenario eines fortgesetzten Wirtschaftswachstums".

Auch die Bauausgaben in den USA legten im November stark zu. Sie kletterten um 0,9 Prozent zum Vormonat und erreichten mit 1,18 Billionen Dollar den höchsten Stand seit zehneinhalb Jahren. Der künftige US-Präsident Donald Trump will die Konjunktur in den kommenden Jahren neben Steuersenkungen vor allem mit einem billionenschweren Infrastrukturprogramm beflügeln.