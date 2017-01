Völlig überraschend kommt der jüngste Anstieg über 20.000 Punkte im Dow Jones nicht. Die Stärke der vergangenen vier Wochen, in denen die Aktienmärkte trotz vielfacher Meldungen über die Verpuffung des Trump-Effekts stabil geblieben sind, ließ einen weiteren positiven Impuls erwarten. Freilich, ein deutlicherer Rücksetzer in der Korrektur wäre nicht schlecht gewesen. Der hätte im Dax bis knapp unter 11.000 führen können. Dass die Märkte nun diesen möglichen Spielraum nicht ausgenutzt haben, war eine Indikation für die neue Hausse-Phase.

Jede positive Nachricht, jede noch so kleine Meldung über die Schaffung neuer Arbeitsplätze oder große Unternehmen, die sich mit Trump arrangieren – all das wird die Hausse weiter befeuern. Weniger gute Meldungen, wie etwa gerade zum Ifo-Index hierzulande, werden gern übersehen. Es ist kennzeichnend für eine emotionale Haussephase, dass sich Anleger nur noch auf die Nachrichten kaprizieren, die ihnen passen und die weniger schönen ausblenden.

Wenn Sie in der nächsten WirtschaftsWoche (Ausgabe 5, erscheint am 27.01.) den umfassenden Round-Table zu den weltweiten Anlagechancen lesen, werden Sie spüren, dass weltweit denkende Anlagestrategen Trump völlig anders betrachten, als er hierzulande dargestellt wird. Vor allem setzen sie darauf, dass am Ende doch echte Zahlen herauskommen, also mehr Wirtschaftswachstum und höhere Unternehmensgewinne. Mit anderen Worten: Dass die derzeit emotionale Hausse eine substanzielle Untermauerung bekommt.

Dow Jones, Nasdaq und Dax könnten bis Frühjahr noch deutlich zulegen

Die Breite des Aufschwungs an den US-Börsen hat mittlerweile nicht nur die Trump-Branchen Bau, Banken, Infrastruktur, Rüstung und Eisenbahnen erfasst, sondern auch den einen oder anderen Pharmawert (weil er schlicht als günstige und womöglich aussichtsreiche Aktie eingestuft wird.) Auch große Nasdaq-Technologiewerte, immerhin die schwersten Aktien der Welt, ziehen nach oben, weil die Protagonisten im Silicon Valley längst dabei sind, ihre Geschäftsmodelle mit Trump zu arrangieren. Auch das ist Teil des amerikanischen Pragmatismus, der europäischen Anlegern fremd erscheinen mag.