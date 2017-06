Ganz emotionslos betrachtet gibt es trotzdem gute Gründe nicht mehr als 110 Euro zu bieten – und damit für Aktionäre gute Gründe, jetzt zu verkaufen.

- Etwa die magere Historie: 2010 hatte Pfeiffer den französischen Wettbewerber Adixen übernommen und den Umsatz auf knapp 520 Millionen Euro mehr als verdoppelt. In den folgenden Jahren ging der aber nach und nach zurück. „Allein der Zusammenbruch der Solarindustrie hat uns 52 Millionen Euro an Umsatz jährlich gekostet. Das steckt man nicht so einfach weg“, sagt Pfeiffer-Chef Bender. Für die Aktionäre ein schwacher Trost, vor allem mit Blick auf den Vorsteuergewinn: Der hielt nicht ansatzweise mit dem Umsatz Schritt. Er lag 2016 gerade einmal acht Millionen Euro höher als 2007 – trotz der Übernahme von Adixen, die inklusive Schulden fast 200 Millionen Euro gekostet hat. „Die Integration der Franzosen hat Kräfte beansprucht, die woanders fehlten“, sagt ein Insider.