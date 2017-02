Deregulierung der Banken erhöht die Risiken

Dass es für Trump keine Tabus gibt, zeigt sein jüngster Coup, die möglichst schnelle Deregulierung des Finanzwesens. Wenn man sich vor Augen hält, dass die Regulierungsvorschriften eigentlich als Sicherungsinstrumente nach der Finanzkrise entstanden sind, kann man sich mögliche Folgen vorstellen: im positiven Fall höhere Gewinne der Banken – im negativen Fall Kapitalknappheit und Bankpleiten. Im Kern geht es darum, mit welchem Hebel Banken arbeiten. Je weniger Eigenkapital sie für ihre Geschäfte in der Rückhand halten müssen, desto höher ist ihre Rendite – wenn das Geschäft gut ausgeht. Wenn nicht, dreht sich der Spieß um – und dann stellt sich die Frage, welche Folgewirkungen der Fall eines einzelnen Instituts für die Gesamtwirtschaft hat.

Banken von der Leine, Risiken nach oben An den Märkten überwiegt derzeit die Überzeugung, dass Deregulierungen einen positiven Effekt haben; amerikanische Bankaktien sind in den vergangenen Monaten so stark gestiegen wie noch nie seit ihrem Comeback nach der Finanzkrise. Damit die hochgespannten Hoffnungen nun erfüllt werden, müssen die Gewinne aber auch deutlich steigen. Die von den Banken dank geringerer Regulierung spekulativeren Deals müssen in ihrer Mehrheit also aufgehen. Wenn nicht, wird es schwere Kursenttäuschungen geben. So oder so: Das Ergebnis der Deregulierung ist jetzt schon eine erhebliche Ausweitung der Volatilität, sichtbar an den heftigen Ausschlägen der Bankaktien. Und Volatilität ist nichts anderes als Risiko.

Die Deutsche Bank bleibt ein Spielball für Spekulanten Während amerikanische Banken neue Höhen erreichen, kämpfen sich die Banken im Dax mühsam aus ihren Tiefen. Das gilt vor allem für die Deutsche Bank, die ihre Anleger schon wieder mit einem Milliardenverlust frustriert. Substanzielle Nachrichten, wie die Bank ihr Kapital weiter aufbauen will, gibt es nicht. Immerhin, für das Gesamtjahr kündigt Chef John Cryan die Rückkehr in schwarzen Zahlen an. Bei den Rechtsstreitigkeiten gab es in den vergangenen Wochen einige Fortschritte. Das alles reicht noch nicht aus, die Deutsche Bank wieder zu einem Investment zu machen. Denn sollte sich die Konjunktur in Europa nicht wie erwartet weiter moderat erholen und womöglich sogar neue Turbulenzen aus den USA kommen, wäre die Erholung schnell zunichte gemacht. Obwohl sich die Wirtschaft und die Unternehmensgewinne in den vergangenen Jahren in Deutschland gut entwickelt haben, hat es die einstmals erste Bank im Lande nicht geschafft, nachhaltig in die Gewinnzone zu kommen – im Gegensatz zu den Banken in Amerika, Großbritannien und Frankreich. Was passiert erst, wenn sich eines Tages das Umfeld wieder eintrübt?

Im Dax sollte kurzfristig die Untergrenze bei 11.500 Punkten halten Im Dax wird es immer knapper, wenn es um die Verteidigung des kurzfristigen Aufwärtstrends seit der Trump-Wahl geht. Nachdem der Dax am 25. Januar einen vielversprechenden Anstieg über 11.650 Punkte hinaus gestartet hat, blieben die Folgeaufträge aus. Anfang Februar ist der Dax wieder in die alte Schiebzone hineingerutscht. Für die kurzfristige Entwicklung ist das ein Warnsignal. In der kommenden Woche sollte der Dax mindestens das Niveau um 11.500 Punkten halten. Wenn nicht, würde er den Aufwärtstrend seit November brechen. Nächste Station könnte dann der Kursbereich um 10.700/10.800 werden. Hier lagen die Hochspitzen vom Herbst und hier dürfte in den nächsten Wochen die 200-Tage-Linie verlaufen.

