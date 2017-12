 Die heimliche Stärke des deutschen Aktienmarkts

Wenn sich der Dax bis heute (29. Dezember) Abend nicht mehr dramatisch verändert, sind deutsche Aktien im Jahr 2017 um 13 Prozent gestiegen. Das ist nicht schlecht – aber dieser Gewinn ist nur halb so groß wie der Zuwachs, den der amerikanische Leitindex Dow Jones geschafft hat. Immerhin ist der Gewinn im Dax genau doppelt so groß wie im Euro Stoxx 50. Unabhängig davon, dass im Dax auch noch Dividenden verrechnet sind, ist dieses Ergebnis eindeutig: America first, Europa weit hinten.

Die Performance von 2017 ist ein Schwächeausweis für europäische Aktien. Schwäche ist an der Börse nicht nur die Beschreibung vergangener Kurskurven. Der Begriff beschreibt einen Zustand, eine Verfassung, in der die Märkte anfällig sind für Risiken.