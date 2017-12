Manche unserer Aktienempfehlungen führen nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb unserer Redaktion zu Debatten. So war es Ende 2016, als wir für unser Jahresschlussheft alle 30 Dax-Aktien analysierten. Eine Kaufempfehlung für die Lufthansa-Aktie überraschte manche. Die notierte zu etwa zwölf Euro, hatte sich von ihrem Hoch aus dem Jahr 2014 im Wert fast halbiert.

Airline-Aktien sind ohnehin nicht beliebt. Die Fluggesellschaften seien vielleicht wachstumsstark, bräuchten dafür aber viel Kapital und würden nur wenig oder gar keinen Gewinn abwerfen, hatte Star-Investor Warren Buffett einige Jahre zuvor in einem Brief an seine Anteilseigner geschrieben. Und jetzt sollte die Lufthansa plötzlich kaufenswert sein? Selbst 60 Prozent der Analysten von Banken und Fondshäusern rieten zum Verkauf. So etwas ist selten, sonst überwiegen unter ihnen schon berufsmäßig die Optimisten.