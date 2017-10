Als Schlüssel für ein Gelingen des Deals stufte Kengeter in einer internen E-Mail ein Treffen zwischen den Aufsichtsratschefs der beiden Börsen ein. In einer Mail an seinen Chefkontrolleur Joachim Faber schrieb Kengeter auf Englisch: „Ich glaube, das Treffen ist entscheidend und sollte so schnell wie möglich stattfinden.“ Die Aufsichtsratschefs trafen sich am 3. Dezember 2015, wenige Tage vor dem Aktienkauf, in einer Londoner Hotellobby. Es ging dem Entwurf zufolge auch um den Zusammenschluss als mögliche Absicherung gegen einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, über den damals noch nicht abgestimmt war. Beide Männer erklärten, dass sie das Thema bereits mit ihren Regierungen besprochen hätten. LSE-Aufsichtsratschef Donald Brydon stellte in dem Gespräch klar, dass der Sitz der neuen Unternehmensspitze in Großbritannien für ihn eine „rote Linie“ darstelle und dass er im Gegenzug hinsichtlich des Managements flexibel sei. Aus dem Linklaters-Entwurf geht hervor, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft meint, dass nach diesem Gespräch „eher mit einem Zusammenschluss“ als mit dessen Ausbleiben zu rechnen gewesen sei. Auf Anfrage bestätigt die Staatsanwaltschaft, dass Kengeter für sie „zum Zeitpunkt seines Aktienkaufes als Insider galt“. Die Börse sieht die Vorwürfe als „in jeder Hinsicht unbegründet“ an.