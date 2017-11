Was den Börsenbarometern an der Wall Street weiterhin Rückenwind verschafft, neben der aktuellen Notenbankpolitik und der generellen guten Konjunkturlage, lässt sich tatsächlich auch auf Trump zurückführen. Allerdings sind für die gute Laune der Börsianer ironischerweise bislang weniger die Dinge verantwortlich, die der Präsident gern umgesetzt hätte, als vielmehr das, was Trump eben nicht unternommen hat: etwa Regulierungsmaßnahmen ergreifen oder das umstrittene Fracking einschränken. Was uns das lehrt? Die Erkenntnis, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird, ist eben nicht nur darauf zu reduzieren, was eintreten kann, sondern auch um das zu erweitern, was nicht eintreten kann. Unternehmen und Anleger sehen halt: Wenn an Trump bei all seiner politischen Unberechenbarkeit eines sicher ist, dann sein Festhalten an der „America-First“-Direktive – und Börsianer lieben bekanntlich Sicherheit. Das macht den Höhenflug der US-Aktien auch so stabil.