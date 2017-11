Jerome Powell also soll es werden. Monatelang hat US-Präsident Donald Trump die Öffentlichkeit auf die Folter gespannt, wen er als Nachfolger von Janet Yellen an die Spitze der mächtigen US-Notenbank Fed zu berufen gedenkt. Nun ist der Würfel gefallen. Jerome Powell, seit 2012 Mitglied im Direktorium der Fed, wird Yellens Platz einnehmen, wenn deren reguläre Amtszeit im Februar nächsten Jahres endet.

Dabei ist genau das der Fall. Denn ebenso wie Yellen gilt Powell als geldpolitische Taube, also als jemand, der im Zweifel auf niedrigere Zinsen und eine üppigere Geldversorgung der Wirtschaft setzt. So hat Powell im Offenmarktausschuss der Fed meist mit Yellen gestimmt. Nur in der Frage der Bankenregulierung gehen die Meinungen der beiden auseinander. Powell hat sich zwar für höhere Eigenkapital- und Liquiditätsausstattungen der Banken ausgesprochen. Doch möchte er vor allem kleinere Banken von allzu harten staatlichen Regulierungen befreien.

Schon die Vita Powells spricht dafür, dass er kein Interesse daran hat, die Geldpolitik einer strengeren Regelbindung (wie sie John Taylor fordert) oder einer parlamentarischen Kontrolle (wie sie der libertäre US-Senator Rand Paul fordert) zu unterwerfen. So hat Powell zu Beginn seiner Karriere als Investmentbanker und Rechtsanwalt, später unter US-Präsident George Bush Senior in Führungspositionen im US-Finanzministerium gearbeitet.