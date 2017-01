Das Ergebnis der zurückliegenden Handelswoche: Mit einem Plus von einem Prozent gelang dem deutschen Börsenbarometer ein positiver Start in das neue Handelsjahr. Das war Anfang 2016 noch anders. Damals erlebten die Anleger im Januar einen regelrechten Crash, als der Leitindex innerhalb weniger Wochen von 10.500 auf 8700 Zähler rutschte.

Die Daten der aktuellen Umfrage zeigen: Von einer Trump-Rally ist kaum noch die Rede. Nur noch 27 Prozent sehen den Dax derzeit in einem Aufwärtsimpuls. 43 Prozent (plus fünf Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) hingegen gehen von einer Seitwärtsbewegung aus. In dieses neutrale Lager sind vor allem pessimistisch gestimmte Anleger übergelaufen, die in den hohen Kursen zum Jahreswechsel noch eine Topbildung erkennen wollten. Inzwischen gehen nur noch 23 Prozent (minus fünf Prozentpunkte) von einer Topbildung aus, also einem Ende steigender Kurse. „Die Stimmung unter den Anlegern ist damit zum Jahresauftakt ein wenig besser geworden, notiert aber in neutralem Bereich“, fasst Heibel zusammen.

Die defensive Haltung aus der Umfrage Ende Dezember zeigt sich auch diese Woche noch: Mit 80 Prozent betrachten die meisten Anleger die Dax-Entwicklung der vergangenen Handelstage als mehr oder weniger im Rahmen ihrer Erwartungen. Nur 14 Prozent haben auf den Anstieg spekuliert, sechs Prozent wurden auf dem falschen Fuß erwischt.

Eine wichtige Änderung gab es bei der Erwartung. Nach dem freundlichen Jahresauftakt gehen nun 29 Prozent (plus vier Prozent gegenüber der Vorwoche) von weiter steigenden Kursen in drei Monaten aus. Nur noch jeder Vierte fürchtet einen Ausverkauf – minus fünf Prozentpunkte. Eine Seitwärtsbewegung erwarten 30 Prozent.