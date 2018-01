2. Börsenboom und Crash: 2017 hat es nicht gecrasht, im Gegenteil sind die Märkte weltweit gestiegen. Getrieben von billigem Geld und Konjunkturaufschwung legten die Märkte zu. Dabei gibt es trotz der vordergründig fehlenden Euphorie vielfältige Zeichen der Sorglosigkeit, wie ich schon vor einigen Wochen an dieser Stelle zusammengefasst habe. Diese Zeichen haben sich weiter verstärkt. Immer mehr Bären finden sich damit ab, dass der Boom wie auch schon 1998 trotz offensichtlicher Überbewertung (namentlich in den USA) noch weiter gehen kann.

3. Schwellenländer, Russland, Japan und Europa relativ besser : Dabei gehe ich davon aus, dass sich die fundamental bessere Bewertung von Japan, Europa, Russland und den Emerging Markets in einem relativ besseren Abschneiden dieser Märkte niederschlagen wird. Sie dürften von einem Crash an der Wall Street natürlich sehr betroffen sein, dennoch am Ende des Jahres im Vergleich besser abschneiden.

4. Blutbad bei Unternehmensanleihen: Die Zinsen dürften zunächst weiter steigen. Zum einen, weil die Notenbanken sich – wenngleich langsam – von der Politik des billigen Geldes verabschieden. Zum anderen, weil die Märkte weiter auf Aufschwung und damit perspektivisch höhere Inflationsraten setzen (wenngleich diese auch 2018 nicht in bedeutendem Umfang zunehmen dürfte). Dies wird sich an der Rendite von Staatsanleihen zeigen, jedoch überproportional im allgemeinen Zinsniveau. Dies liegt daran, dass die Fähigkeit der Schuldner, ihren Verpflichtungen nachzukommen, abnimmt, sobald die Zinsen steigen. Da die Qualität der Schuldner in den letzten Jahren dramatisch gesunken ist, wäre eine Flucht der Investoren aus den dann wieder als hoch-riskant angesehenen Papieren die Folge.

Der Markt für Unternehmensanleihen sieht hierbei am gefährdetsten aus. Und zwar global. In Europa hat die EZB den Markt so weit verzerrt, dass der Bank of America European High Yield Index (enthält BB-Papiere) weniger als der korrespondierende US-Staatsanleihen Index erbringt. Kreditschwache europäische Unternehmen zahlen also weniger als die größte Militärmacht der Welt. Das dürfte sich im Laufe des Jahres ändern und die Kurse von Unternehmensanleihen deutlich fallen, vor allem von Unternehmen schwacher Bonität.