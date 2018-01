1. Bitcoin-Blase platzt: Dass sich Kryptowährungen trotz der unzweifelhaften Attraktivität der Technologie in einer Blase befinden, erkennt man schon daran, dass Firmen, die ihren Namen ändern, wie zuletzt die "Long Island Iced Tea Corporation" – neu "Long Blockchain Group“ - Kurssteigerungen von mehreren hundert Prozent über Nacht erfahren. Die Getränkefirma sprach lediglich von "a new smart contract platform for building decentralised applications that provides scalability beyond currently available options" was die Financial Times zu einem direkten Vergleich mit einer früheren ähnlich gelagerten Unternehmung veranlasste, die ihren Geschäftszweck so umschrieb: "company for carrying on an undertaking of great advantage, but nobody to know what it is". Gemeint ist die South Sea Company, die zur berühmten Südseeblase geführt hat.