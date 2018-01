Wie setzt sich die Vergleichsgruppe zusammen?

Die Vergleichsgruppe muss wenigstens aus sechs Personen des anderen Geschlechts bestehen. Das kann zum Beispiel für Männer ein Problem sein: Dadurch dass Frauen in einigen Branchen unterrepräsentiert sind, könnte es häufiger keine ausreichend große Vergleichsgruppe mit wenigstens sechs Frauen geben. In diesem Fall würde der Auskunftsanspruch ins Leere laufen. Bei weniger als sechs Beschäftigen in der Vergleichsgruppe bezieht sich die Auskunft laut Bundesfamilienministerium nur auf die Angabe der Kriterien und das Verfahren der Entgeltfindung.

Was sind überhaupt vergleichbare Kollegen?

Die Vergleichbarkeit dürfte in der Praxis ein Problem sein, die Abgrenzung zwischen vergleichbaren und nicht vergleichbaren Kollegen mitunter schwierig. Laut Bundesfamilienministerium müssen anhand objektiver Faktoren alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Als Faktoren werden die Art der Arbeit, die Ausbildungsanforderungen sowie die Arbeitsbedingungen genannt. Quantität und Qualität der Arbeit dürfen genauso wenig eine Rolle spielen wie bestimmte Persönlichkeitsmerkmale.