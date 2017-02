Was ist solch ein betrügerisches Muster?

Wenn zum Beispiel von einem Gerät aus bisher einmal im Monat eingekauft wurde, jetzt aber plötzlich 30 Bestellungen am Tag erfolgen sollen. In unserem Innovation Lab entwickeln Wissenschaftler verschiedene Lösungen zur Betrugserkennung.

Kann die Schufa als Mittelständler mit der rasanten Digitalisierung und dem wachsenden Tempo in der Handels- und Geschäftswelt überhaupt noch Schritt halten?

Die Schufa ist fit für die Zukunft. Wir investieren massiv in unser IT-Infrastruktur, unsere Services und unsere Mitarbeiter. Bei der Schufa geht schon heute alles viel schneller. Früher benötigten wir zum Bearbeiten einer komplexen Anfrage noch einige Minuten. Heute liefern unsere Systeme die notwendigen Informationen in weniger als einer Sekunde. In der modernen digitalen Welt wollen Unternehmen und Verbraucher nicht warten, sondern unmittelbar per Klick bestellen oder einen Kredit abschließen. Wir beobachten die Entwicklungen, sowohl technisch als auch hinsichtlich sich ändernder Kunden- und Verbraucherbedürfnisse, stehen regelmäßig im Austausch mit Unternehmen im Silicon Valley und der deutschen Fintech-Szene, vor allem in Berlin.